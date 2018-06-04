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17:43   4 Июня 2018
Россия
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Власти Москвы займутся повышением безопасности пешеходов и водителей

Власти Москвы займутся повышением безопасности пешеходов и водителей

Москва в 2017 году стала одним из самых безопасных городов в стране благодаря своей транспортной политике.

В мае Россия взяла курс на достижение уровня нулевой смертности в дорожных авариях. О том, как сделать город безопасным для пешеходов и водителей, говорили в ходе «круглого стола» в столичной Общественной палате. Об этом сообщает «Российская газета».

Глава Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев заявил, что за последние семь лет число погибших на дорогах Москвы сократилось на 36%. На 25% уменьшилось число аварий с пострадавшими, на 26% - количество раненых.

Проректор по научной работе МАДИ Султан Жанказиев рассказал о значительном увеличении пропускной способности улиц. Пару лет назад город вставал в пробках, когда на дорогах оказывалось 530 тысяч машин, сейчас трассы справляются с 830 тысячью машин.

Несмотря на значительный рост парка зарегистрированного в Москве транспорта - сейчас он равен пяти миллионам машин и ежедневно растет на 8-10 процентов, - город продолжает ехать.

На результаты повлияло и внедрение интеллектуальной транспортной системы и массовый запуск камер - за соблюдением правил на дорогах следят 1,5 тысячи аппаратов. Также для удобства москвичей сделали десятки наземных переходов, изменили геометрию улиц, установили дополнительные светофоры на перекрестках, организовали места для парковки.

Сейчас о ситуации на дорогах водители с легкостью могут узнавать с помощью Яндекс.Навигатора и Карт. Москва плотно сотрудничает с Яндексом, их сервис «Пробки» значительно облегчает жизнь столичным водителям. Как рассказала вице-президент компании Марина Янина, Яндекс планирует заняться построением маршрутов для велосипедистов.

Глава экспертного центра «Движение без границ» Наталья Агре выдвинула идею снизить порог допустимого нарушения скорости на 20 километров в час, в чем ее поддержало множество экспертов.

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Автор: Ольга Шпакова
#москва #россия #дтп #дороги #транспорт #общество
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