Украинизируй это, цензурируй то

РКН объяснил разницу между блокировками в России и на Украине. Эксперт уверен, что ЕС закрывает глаза на борьбу Киева с инакомыслящими.

Действия Украины не соответствуют «демократическим принципам свободы слова», а блокировка российских информационных ресурсов «деструктивна». Такую оценку новой кампании киевского руководства против российских СМИ 4 июня дал замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

С новой силой маховик украинской цензуры начал раскручиваться в начале мая. Вслед за ужесточением антироссийских санкций Вашингтона Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решил пройтись по прессе. Указом президента Петра Порошенко в санкционный список попали «Россия-24», «Первый канал», «НТВ», «Наше Радио», «Рен ТВ», акционерные общества «ТНТ-Телесеть» и «Москва Медиа», «Национальная медиа группа» и другие. В течение трех лет фигурантам запрещено распоряжаться украинским имуществом, а также использовать телекоммуникационные сети общего пользования.

Закручивание гаек сопровождалось громким делом против главреда РИА Новости Кирилла Вышинского. СБУ арестовала журналиста по подозрению в госизмене 17 мая. Спецслужба утверждает, что тот ездил в Крым для «оправдания аннексии» полуострова и в Донбасс — для «поддержки сепаратистов», а также получал из России деньги «за подрывную деятельность». Теперь Вышинскому грозит 15 лет тюрьмы.

Призывы правозащитной организации Human Rights Watch отменить санкции в отношении российских СМИ, позиция МИД ФРГ по делу Вышинского пока не возымели действия. Участившиеся случаи нападений, арестов, угроз в адрес журналистов, критикующих политику руководства страны, по мнению генерального директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, идут вразрез с принципами Европейского союза.

«Сегодня информационная политика ведется по принципу: хочу слышать только то, что мне удобно – говорит политолог - Все, кто говорят другое, - враги страны и государства. Это тоталитарный режим, который даже этого и не скрывает. Одно жаль, что многие в ЕС считают, что если Украина выступает против России, то это ее оправдывает. Также как Гитлер оправдывал антикоммунистические позиции, но когда Запад понял, в какого монстра он вырос, было уже поздно».

Но, кажется, Европа начинает что-то подозревать. Двумя днями ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер высказался за восстановление связей с Россией.

«Я действительно думаю, что нужно восстановить связи с Россией. Я не очень доволен состоянием наших отношений. Мы никогда не согласимся с действиями России в отношении Крыма и Восточной Украины. Тем не менее, мы должны принимать во внимание, что площадь Евросоюза составляет 5,5 млн квадратных километров, в то время как России – 70,5», - цитирует политика британская The Guardian.

Заявление неожиданное. Особенно на фоне еще не угасшего скандала с «делом Скрипалей» и новым витком антироссийских санкций. Журавлев полагает, что вслед за первой ласточкой – Юнкером могут последовать и другие заявления о добрых намерениях по отношению к России. Но в целом ситуация не обнадеживает.

«Пока антироссийская риторика является основой пропаганды самой Европы, то естественно ЕС будет закрывать глаза на действия Украины», - говорит эксперт.

С позицией Роскомнадзора, МИД РФ, ОБСЕ, Human Rights Watch солидарен лидер общественного движения «Украинский выбор - право народа» Виктор Медведчук. Он уверен, что киевское руководство перешло в беспрецедентное наступление на свободу слова в стране, а арест Вышинского говорит, что власть готова бороться с инакомыслящими тоталитарными методами.