Парковка в Москве станет бесплатной на три дня

Городская администрации столицы обещает не взимать плату за пользование парковочной зоной с 10 по 12 июня в связи с празднованием Дня России.

В ведомстве напомнили, что по воскресениям и в праздничные дни плата за использование парковки не взимается. Также бесплатно припарковать автомобиль можно в те дни, на которые правительство перенесло выходные.

4 июня у россиян началась шестидневная рабочая неделя. Таким образом, выходной с субботы, 9 июня, перенесен на понедельник.

День России празднуется 12 июня с 1992 года. Выходной приурочен к принятию Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году.