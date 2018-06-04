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 Президент РФ подписал закон о соцподдержке детей чернобыльцев

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Украинское правительство инициировало новые санкции против граждан и юрлиц из РФ

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17:02   4 Июня 2018
Весь мир
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Путин обсудит в Австрии перспективы строительства железной дороги Кошице — Вена

Путин обсудит в Австрии перспективы строительства железной дороги Кошице — Вена

Проект ширококолейной железной дороги предполагается реализовать с привлечением России, Украины, Словакии и Австрии, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин и австрийский канцлер Себастьян Курц уже обсуждали строительство дороги, когда последний приезжал в Москву. Тем не менее проект пока находится на довольно ранней стадии проработки и требует повторных обсуждений.

Путин посетит Вену 5 июня. Запланированы его встречи с Курцем, а также федеральным президентом Австрийской Республики Александером Ван дер Белленом.

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Автор: Юлия Халус
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