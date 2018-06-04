Путин и Си Цзиньпин посетят хоккейный матч юниорских команд в Тяньцзине

Российский лидер Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетят хоккейный матч юниорских команд в Тяньцзине.

Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, лидеры двух стран отправятся в Тяньцзинь на поезде. Матч пройдет между юниорскими клубными командами РФ и КНР. Российскую сторону представит команда ребят 13-15 лет из Башкирии.

Представитель Кремля отметил, что хоккейная встреча обладает символическим характером, потому как Россия помогает Китаю в развитии данного вида спорта.

Ушаков также сказал, что после мероприятия лидеры побеседуют с игроками.