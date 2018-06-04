Школьники из Королева создали приложение, определяющее архитектурный стиль здания

Программу назвали «АмпирМетр». Разработчики, лицеисты из Королева Егор Ворончихин и Кирилл Лоскутов, заявили, что приложение понравится любителям путешествий и увлекающимся архитектурой.

Школьники сообщили, что идея о создании программы пришла внезапно. Егор решил создать приложение в качестве практического задания. Позднее к нему присоединился Кирилл. Старания юношей заметили и пригласили на местную научно-практическую конференцию «Всемирное культурное наследие в поддержку российского образования».

«АмпирМетр» работает довольно просто. Пользователю необходимо зайти на сайт и ответить на ряд вопросов. После программа сама определит архитектурный стиль строения, ориентируясь на полученные данные. На создание алгоритма у школьников ушел примерно год. Лицеисты в будущем планируют популяризировать проект и написать о нем ведущим мировым вузам, сообщает портал «Подмосковье сегодня».