Собянин посетил первую в столице цифровую электроподстанцию‍

Сейчас в Москве имеется 100 тысяч километров электросетей и больше 20 тысяч подстанций.

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил электроподстанцию «Медведевская», созданную на территории центра «Сколково».

Градоначальник назвал открытие подстанции революционным событием и добавил, что от нее зависит функционирование «огромного сетевого хозяйства».

Он отметил, что цифровая подстанция является лишь одним из элементов системы. Мэрия намерена также создать цифровую сеть для потребителей. Собянин рассчитывает снизить текущие расходы на электроэнергию снизятся для москвичей на 30%.