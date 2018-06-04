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Слон и моська: соцсети рассмешила угроза Эстонии «отобрать» Петербург

Слон и моська: соцсети рассмешила угроза Эстонии «отобрать» Петербург

Если Москва атакует Таллин, тогда Россия лишится Омска, Томска и Санкт-Петербурга, заявил бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес.

По его словам, сейчас российской военной угрозы для Эстонии нет. Однако Москва «дискредитирует» Таллин на протяжении 27 лет, сказал Ильвес и добавил, что в случае атаки республики РФ лишится ряда крупных городов.

«Они об этом помнят», — заключил бывший президент Эстонии.

 

Москва неоднократно подчеркивала, что не собирается нападать на страны-члены НАТО, однако Североатлантический альянс использует «западную истерию» и наращивает военное присутствие у восточных границ с российским государством. 

Пользователи социальной сети Twitter напомнили, что Эстония —  исторический сосед РФ, но балтийские политики все равно заявляют о якобы нарастающей «угрозе» со стороны Москвы. Так в 2016 году на саммите НАТО в Варшаве решили разместить военных в Литве, Латвии, Эстонии и Польше.

 

 

 

 

 

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #нато #эстония #санкт- петербург
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