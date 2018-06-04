Слон и моська: соцсети рассмешила угроза Эстонии «отобрать» Петербург
Если Москва атакует Таллин, тогда Россия лишится Омска, Томска и Санкт-Петербурга, заявил бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес.
По его словам, сейчас российской военной угрозы для Эстонии нет. Однако Москва «дискредитирует» Таллин на протяжении 27 лет, сказал Ильвес и добавил, что в случае атаки республики РФ лишится ряда крупных городов.
«Они об этом помнят», — заключил бывший президент Эстонии.
Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес: "Конечно Россия может атаковать Эстонию, но вскоре после этого она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Санкт-Петербурге. Они об этом помнят" Врожденный имбецил— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) June 4, 2018
Москва неоднократно подчеркивала, что не собирается нападать на страны-члены НАТО, однако Североатлантический альянс использует «западную истерию» и наращивает военное присутствие у восточных границ с российским государством.
Пользователи социальной сети Twitter напомнили, что Эстония — исторический сосед РФ, но балтийские политики все равно заявляют о якобы нарастающей «угрозе» со стороны Москвы. Так в 2016 году на саммите НАТО в Варшаве решили разместить военных в Литве, Латвии, Эстонии и Польше.
Экс-глава Эстонии Ильвес развеселил. Ему впору выступать в КВН или в таллинском варьете. Его фантазии на тему потери Россией Омска, Томска и даже Петербурга вызывают лишь улыбку. Мы их Гитлеру не отдали, а уж Ильвесу..А на Эстонию никто нападет. Пусть успокоится, скушает твикс.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 4, 2018
Политики прибалтики часто неадекватны в своих речах. Мы к этому привыкли уже)— gandalf55 (@gandalf55555) 4 июня 2018 г.
и вообще, следует эстонцам напомнить, что Тарту, это, на самом деле, Юрьев и основан был Ярославом Мудрым в 1030 году. И не худо было бы вернуть нам нашу собственность. Пускай бы повыли! ????— Anna Carenina (@FirstMagicDate) 4 июня 2018 г.
Я вспомнил сразу басню Крылова "Слона и моська" : " Ах, Моська, знать она сильна, что лает на Слона! "— ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ (@kozkinvladimir1) 4 июня 2018 г.
Он вообще представляет какого размера Россия? По их понятиям Томск - это где-то в пригороде Питера. А слово "далеко" километров сто— Илья Валиев (@hom1234q) 4 июня 2018 г.
На Эстонию не нападем, у нас такой маленькой ракеты нет!— sortir_ovka (@sortir_ovka) 4 июня 2018 г.
Ага, и будут - Оомск и Тоомск. Кто-нибудь - скажите ему, что у нас ещё есть Колымаа и Магадаан - и они очень гостеприимны!— Наталья Калуцких (@CalutzkihNatali) 4 июня 2018 г.