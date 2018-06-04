Слон и моська: соцсети рассмешила угроза Эстонии «отобрать» Петербург

Если Москва атакует Таллин, тогда Россия лишится Омска, Томска и Санкт-Петербурга, заявил бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес.

По его словам, сейчас российской военной угрозы для Эстонии нет. Однако Москва «дискредитирует» Таллин на протяжении 27 лет, сказал Ильвес и добавил, что в случае атаки республики РФ лишится ряда крупных городов.

«Они об этом помнят», — заключил бывший президент Эстонии.

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес: "Конечно Россия может атаковать Эстонию, но вскоре после этого она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Санкт-Петербурге. Они об этом помнят" Врожденный имбецил — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) June 4, 2018

Москва неоднократно подчеркивала, что не собирается нападать на страны-члены НАТО, однако Североатлантический альянс использует «западную истерию» и наращивает военное присутствие у восточных границ с российским государством.

Пользователи социальной сети Twitter напомнили, что Эстония — исторический сосед РФ, но балтийские политики все равно заявляют о якобы нарастающей «угрозе» со стороны Москвы. Так в 2016 году на саммите НАТО в Варшаве решили разместить военных в Литве, Латвии, Эстонии и Польше.

Экс-глава Эстонии Ильвес развеселил. Ему впору выступать в КВН или в таллинском варьете. Его фантазии на тему потери Россией Омска, Томска и даже Петербурга вызывают лишь улыбку. Мы их Гитлеру не отдали, а уж Ильвесу..А на Эстонию никто нападет. Пусть успокоится, скушает твикс. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 4, 2018

Политики прибалтики часто неадекватны в своих речах. Мы к этому привыкли уже) — gandalf55 (@gandalf55555) 4 июня 2018 г.

и вообще, следует эстонцам напомнить, что Тарту, это, на самом деле, Юрьев и основан был Ярославом Мудрым в 1030 году. И не худо было бы вернуть нам нашу собственность. Пускай бы повыли! ???? — Anna Carenina (@FirstMagicDate) 4 июня 2018 г.

Я вспомнил сразу басню Крылова "Слона и моська" : " Ах, Моська, знать она сильна, что лает на Слона! " — ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ (@kozkinvladimir1) 4 июня 2018 г.

Он вообще представляет какого размера Россия? По их понятиям Томск - это где-то в пригороде Питера. А слово "далеко" километров сто — Илья Валиев (@hom1234q) 4 июня 2018 г.

На Эстонию не нападем, у нас такой маленькой ракеты нет! — sortir_ovka (@sortir_ovka) 4 июня 2018 г.