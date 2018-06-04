«Единая Россия» назвала победителей праймериз в думу Екатеринбурга

В воскресенье жители Екатеринбурга решили, кто от партии «Единая Россия» пойдет на выборы в городскую Думу 9 сентября.

Партия обнародовала окончательные итоги предварительного голосования.

В своих территориальных группах места достались Ирине Овчинниковой, Сергею Мелехину, Олегу Кагилеву, Александру Мяконьких, Виктору Тестову, Михаилу Матвееву, Владимиру Крицкому, Сергею Мартиросян, Елене Дерягиной, Николаю Смирнягину, Павлу Пустозерову, Виктору Карташеву, Александру Найданову, Игорю Володину, Алексею Вихареву, а также Дмитрию Праздничкову, Елене Бондаренко и Анатолию Шарапову.

Явка на праймериз по выборам в гордуму Екатеринбурга составила 9,72%, количество проголосовавших превысило 100 000 человек, проинформировали в местном отделении фракции.

В ходе голосования зафиксировали ряд нарушений, отмечается, что организационный комитет получил 126 жалоб.