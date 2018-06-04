Россияне скупают дешевый бензин в интернете

Количество поисковых запросов на сервисе объявлений «Юла», связанных с покупкой автомобильного топлива, выросло в три раза с начала года.

Чаще всего пользователи ищут дизельное топливо — 43%. Запросы на бензин АИ-92 и АИ-95 составляют 29% и 25% соответственно. С января текущего года бензин на «Юле» подорожал на 19%. Чаще всего бензин в приложении покупают жители Санкт-Петербурга и Москвы.

В мае цены на топливо в России резко выросли. В связи с этим правительство намерено снизить цены на акцизы. С 1 июня акциз на бензин снижен до трех тысяч рублей за тонну, на дизельное топливо — на две тысячи рублей.