Путин и Си Цзиньпин обменяются мнения о ситуациях в Сирии, АТР и КНДР

Президент России Владимир Путин в июне посетит Китай, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

Об этом в понедельник рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он уточнил, что во время переговоров стороны детально обсудят основные международные и региональные вопросы. В частности, Путин и Си Цзиньпин обменяются мнениями касательно ситуаций на Корейском полуострове, в Сирии, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).