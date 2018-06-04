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16:21   4 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Путин и Си Цзиньпин обменяются мнения о ситуациях в Сирии, АТР и КНДР

Путин и Си Цзиньпин обменяются мнения о ситуациях в Сирии, АТР и КНДР

Президент России Владимир Путин в июне посетит Китай, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

Об этом в понедельник рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он уточнил, что во время переговоров стороны детально обсудят основные международные и региональные вопросы. В частности, Путин и Си Цзиньпин обменяются мнениями касательно ситуаций на Корейском полуострове, в Сирии, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

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Автор: Юлия Халус
#россия #путин #си цзиньпин #политика #китай #новости #весь мир
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