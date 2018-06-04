РФ и КНР приветствуют шаги по денуклеаризации Корейского полуострова — Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров надеется, что процесс не сорвется, ведь на завершающем этапе процесса нужно договориться об общих принципах и гарантиях мира, стабильности и безопасности в Северо-Восточной Азии в целом.

По его словам, Москва и Пекин приветствуют любые действия и шаги, позволяющие преодолевать недоверие и конфронтационные тенденции. Необходима полная денуклеаризация Корейского полуострова, подчеркнул Лавров.

Главы МИД РФ и Китая обсудили возможную встречу американского лидера Дональда Трампа с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.