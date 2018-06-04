Мосгорсуд приговорил украинца Сущенко к 12 годам тюрьмы за шпионаж

Защитник обвиняемого Марк Фейгин пообещал обжаловать приговор в Верховном суде, пишет ТАСС.

Гражданина Украины Романа Сущенко признали виновным в шпионаже в России. Московский городской суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Украинского журналиста Сущенко задержали в Москве в конце сентября 2016 года. Его обвинили в шпионаже. Согласно данным ФСБ РФ, он является сотрудником Главного управления разведки украинского Минобороны.