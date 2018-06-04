Семь миллиардов рублей выделят на улучшение городской среды в Подмосковье

Комфортную городскую среду сформируют в ряде муниципалитетов региона, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

На выделенные средства отремонтируют тридцать тысяч подъездов, более 2,8 тысячи домов и около 1,4 тысячи дворов. Работы по благоустройству будут проводиться, если проект найдет поддержку среди местных жителей. Об этом пишет издание «Подмосковье сегодня».

Как отметил подмосковный губернатор, ряд муниципалитетов выиграл гранты во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах. Призерами стали Зарайск, Коломна, Дубна и Сергиев Посад.