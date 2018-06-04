Состав участковых избирательных комиссий Подмосковья поменяли на 70 процентов

Речь идет о десятках тысяч человек, которых нужно обучить, чтобы в единый день голосования и период информирования они отработали качественно и профессионально, заявила председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.

По ее словам, у 70 процентов участковых избирательных комиссий закончился срок полномочий, поэтому состав сформировали заново, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Хаймурзина добавила, что 7 июня во время очередного заседания Московской областной думы назначат дату выборов губернатора.