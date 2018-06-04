Власти Новосибирска поддержат предприятия из-за роста цен на бензин‍

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников получат финансовую поддержку из-за роста цен на топливо.

Глава региона поручил главам муниципальных образований рассчитать расходы и внести предложения. Совещание правительства области по данному вопросу проведут в ближайшее время.

«Необходимо действовать на уровне региона. Рассчитайте дополнительные затраты и подготовьте конкретные предложения: что именно нужно сделать, чтобы поддержать коммунальные предприятия», – сказал Травников.

Цены на бензин в мае резко выросли на фоне сообщений о дорожающей нефти.