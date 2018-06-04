Четырехкомнатные квартиры в Москве построят в рамках реновации

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте департамента градостроительной политики столицы России.

В тексте отмечается, что взамен квартир, подлежащих сносу, должны предоставляться равнозначные помещения. Жилая площадь обязана быть не меньше прошлой. В связи с этим власти Москвы в рамках реновации построят и четырехкомнатные квартиры.

Под расселение попадают более 350 тысяч квартир. В общей сложности в них проживает около миллиона человек.