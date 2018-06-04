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15:56   4 Июня 2018
Весь мир
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Американский генерал предостерег от размещения постоянной базы в Польше

Американский генерал предостерег от размещения постоянной базы в Польше

Отставной генерал ВС США Бен Ходжес считает, что размещение в Польше постоянной американской военной базы внесет раскол в отношения союзников. Россия же расценит это как провокацию. 

Ранее стало известно, что Польша предложила США разместить у себя бронетанковую дивизию. Расходы в 1,5-2 миллиарда долларов она готова взять на себя.

Ходжес подчеркнул, что на такое можно пойти лишь в том случае, если все союзники согласятся, что это усилит сдерживание и благотворно повлияет на безопасность для НАТО. Однако это вряд ли произойдет по ряду причин.

Американский генерал предостерег от размещения постоянной базы в Польше

Россия могла бы посчитать НАТО агрессором и соответствующе отреагировать, чтобы защитить суверенитет.  Кто-то увидел бы в этих действиях нарушение основополагающего акта Россия-НАТО 1997 года, который является «дорожной картой» сотрудничества стран в области безопасности.

В качестве альтернативы Ходжес предложил распространить программу размещения американских сил на восточный фланг НАТО, «от Эстонии до Болгарии, а также на Украину и Грузию».

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #польша #нато #армия #военная база
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