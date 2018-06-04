Штормовое предупреждение объявлено в Москве

Метеорологи прогнозируют порывы ветра до 15 метров в секунду, сообщает метеобюро столицы.

Предупреждение действует 4 июня с 12:30 до 21:30 в Ново-Московском и Троицком административных округах. Ожидается ливень и шквальный ветер.

Из-за ухудшения погодных условий Гидромедцентр России объявил «желтый» уровень опасности на 4 и 5 июня. Москвичей также ожидает гроза и порывистый ветер до 18 метров в секунду.

До пятницы 8 июня в московском регионе продержится дождливая и прохладная погода. Температура не поднимется выше -13-16 градусов.