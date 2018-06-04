Необходимо соблюдать право людей на мирные акции протеста, заявил руководитель миссии РФ при Палестинской национальной администрации в Рамалле Айдар Аганин.

По его словам, Россию беспокоит эскалация насилия вокруг сектора Газа. В среду, 30 марта, палестинцы начали «Великий марш возвращения» и пообещали продолжить до снятия блокады с анклава. Палестинские медики подсчитали, что с начала марша погибли 119 жителей анклава, передает РИА Новости. Израильская армия препятствует массовым выступлениям палестинцев. Погибли 115 человек, среди них несовершеннолетние.