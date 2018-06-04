Семнадцать человек пострадали в аварии с автобусом в Екатеринбурге

С травмами различной степени тяжести их направили в городские больницы, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

Согласно предварительной информации, пассажирский автобус столкнулся с легковушкой. Пострадали по крайней мере 17 человек. Трое из них - несовершеннолетние. На месте аварии работают четыре машины «скорой помощи» и реанимобиль.

Обстоятельства автоаварии выясняются.