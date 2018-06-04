Путин ратифицировал договоры о выдаче осужденных между РФ, Кубой и Камбоджей

Документы президент РФ Владимир Путин подписал в понедельник, 4 июня.

Первый касается передачи осужденных лиц между Россией и Кубой. Документ принят Госдумой 24 мая, а шесть дней спустя одобрен Совфедом. Текст опубликован на сайте правовой информации.

Согласно договору, осужденного можно передать отбывать наказание в страну рождения. Отмечается, что виновного не привлекут к ответственности за проступки, по которым ранее осудили.

Аналогичный документ Путин ратифицировал с Королевством Камбоджа. Экстрадицию можно не проводить, если запрашиваемое государство считает, что передача понесет ущерб суверенитету и безопасности страны.