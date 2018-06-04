Первые модули разведки и управления для системы ПВО ВДВ поступили на вооружение

Ивановское соединение Воздушно-десантных войск получило новейшие модули разведки и управления и модули планирования, которые включает в себя единая система управления в тактическом звене подразделений ПВО ВДВ.

Эти системы сделают управление огнем полностью автоматизированным. Эффективность работы повысится в разы. Ею можно управлять как на стоянке, так и в движении. На один залп уходит около двух секунд — от постановки задачи до удара по цели.