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15:30   4 Июня 2018
Россия
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Ростовские казаки на ЧМ-2018 будут следить за целующимися мужчинами

Ростовские казаки на ЧМ-2018 будут следить за целующимися мужчинами

Ростовские казаки намерены помогать полицейским охранять порядок во время проведения Чемпионата мира по футболу.

Они пообещали вести себя сдержанно и оставить нагайки дома. Казаки собираются проявить терпимость к представителям ЛГБТ-сообществ, однако намерены сообщать правоохранителям о целующихся мужчинах.

В этом случае казаки обратят внимание полиции на мужчин, «однако дальше это уже их дело», рассказал начальник управления по организации и координации деятельности казачьих дружин Олег Баранников. Он подчеркнул, что для казаков главное — православная вера и семья.

Полицейским в Ростове-на-Дону будут помогать 300 казаков, включая конников. Они будут безоружны, но не исключают применения физической силы. Казаки готовы предложить помощь полиции в разных происшествиях, например, когда нужно остановить драку или конфликт.

Как объяснил дружинник Дмитрий Воскресов, казаки могут сделать людям замечание, но право штрафовать за нарушения останется только у полиции.

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Автор: Ольга Шпакова
#ростов-на-дону #чм-2018 #чм #казаки #чм2018
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