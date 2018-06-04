Путин подписал закон о контрсанкциях против США и их союзников

Проект наделяет президента России властью прекращать или приостанавливать сотрудничество страны с недружественными государствами или компаниями.

Кроме того, законом вводится запрет на ввоз в Россию продукции, произведенной на территории недружественных стран, а также на вывоз в эти государства российской продукции. Перечень товаров определяется Кабмином.

Ранее законопроект о контрсанкциях одобрила в заключительном чтении Госдума. Позже его поддержали российские сенаторы.