Детский омбудсмен предложила передать тему жилья для детей-сирот в Минстрой

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что следует тщательно изучить систему получения жилья детьми-сиротами. Этим может заняться профильное ведомство, например, Минстрой.

Кузнецова подчеркнула, что очередь на такое жилье растет из года в год. Участились случаи, когда очередей возникает две. Первая — естественная, а вторая — по решениям судов. Это становится причиной разных некорректных и несправедливых ситуаций. Она предложила переместить ответственность за жилищные программы на Минстрой.

«Потому что, к сожалению, сейчас нет программ, есть лишь финансирование и контроль за расходованием средств», — пояснила детский омбудсмен.

По ее мнению, работа над программами совместно с профильным ведомством может дать дополнительный толчок в решении этого сложного вопроса.