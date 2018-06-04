Геи поддержали ростовских казаков

В Ростове-на-Дону казаки обещали быть терпимыми к представителям ЛГБТ-сообщества во время чемпионата мира по футболу.

Казачьи дружины Ростова-на-Дону, которые будут помогать полицейским охранять общественный порядок во время матчей чемпионата мира по футболу, обещают быть терпимыми к ЛГБТ-сообществу. В частности, к выражению ими своих чувств. Как сообщил начальник управления по организации и координации деятельности казачьих дружин Олег Баранников, если двое мужчин будут целоваться, то казаки сообщат об этом полицейским, но сами никаких действий предпринимать не станут. Хотя главными ценностями для казачества по-прежнему остаются традиционная семья и православная вера, подчеркнул Баранников.

К таким намерениям казаков с воодушевлением отнеслись в ЛГБТ-сообществе. Так, активист, руководитель «Радужной ассоциации» Андрей Оболенский в беседе с ИА «Политика сегодня» отметил, что заявления казачества соответствуют нормам правового государства,

«Мы приветствуем такие намерения. Они хотят воздержаться от самоуправства и придерживаться политики правового государства. Если по их мнению будет нарушен закон, они обратятся в правоохранительные органы. А там уже наша задача доказать, что мы ничего не нарушаем», — сказал Оболенский.

Позитивно к планам казаков отнесся и бывший мэр Ростова- на- Дону, а ныне - депутат Госдумы Михаил Чернышев. Правда, он уточнил,что лично не читал заявления представителей казачьих дружин.

«Любое желание сдерживать порядок надо приветствовать. Единственное надо смотреть, чтобы эти формы соответствовали нашему законодательству», — сказал Чернышев.

Помогать ростовской полиции будут 300 казаков, включая конников. При них не будет никакого оружия. Они смогут делать замечания, но штрафовать или применять другие меры смогут только полицейские.

В Ростове-на-Дону пройдут пять матчей ЧМ-2018: четыре в рамках группового этапа и один - 1/8.