США нужно отменить торговые пошлины на сталь и алюминий — ЕС

Так как это не соответствует международным правилам, сказал первый зампред комитета по экономике и финансам Европарламента Маркус Фербер.

По его словам, Европейский союз разочаровало решение Вашингтона ввести пошлины на сталь и алюминий. ЕС хочет, чтобы США отменили введенные ограничения, передает РИА Новости. Фербер добавил, что Евросоюз обсудит вопрос торговых пошлин с Вашингтоном «на равных».