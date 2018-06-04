США нужно отменить торговые пошлины на сталь и алюминий — ЕС
Так как это не соответствует международным правилам, сказал первый зампред комитета по экономике и финансам Европарламента Маркус Фербер.
По его словам, Европейский союз разочаровало решение Вашингтона ввести пошлины на сталь и алюминий. ЕС хочет, чтобы США отменили введенные ограничения, передает РИА Новости. Фербер добавил, что Евросоюз обсудит вопрос торговых пошлин с Вашингтоном «на равных».
«Потому что обсуждать что-то в условиях давления не очень помогает», — заключил немецкий политик.