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15:20   4 Июня 2018
Россия
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Ни правды, ни совести. Косачев ответил экс-главе Эстонии на угрозы отобрать Петербург

Ни правды, ни совести. Косачев ответил экс-главе Эстонии на угрозы отобрать Петербург

Глава комитета Совета Федерации по международным делам считает, что Ильвес выстроил карьеру на русофобии.

Ни капли правды и здравого смысла. Таким образом прокомментировал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин  Косачев заявление бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса о том, что Россия в случае агрессии потеряет свои крупные города. 

В беседе с корреспондентом ИА «Политика Сегодня» Косачев напомнил, что Ильвес долгое время был гражданином США, вся его политическая деятельность была окрашена русофобскими настроениями. 

Ранее в интервью «Европейской правде» Ильвес заявил, что в случае атаки на Эстонию, Россия может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Санкт-Петербурге.

«Господин Ильвес выстроил свою карьеру на русофобии, — сказал Косачев. —  Он сохраняет гражданство США или, во всяком случае, его имел на протяжении значительной части карьеры. Вся его политическая деятельность, увы, определялась и продолжает определятся не столько национальными интересами Эстонии, сколько национальными интересами США».

По словам сенатора, слова бывшего эстонского лидера  - это отражение линии США, которые пытаются всячески выставить Россию в качестве угрозы, которая вынашивает агрессивные планы в отношении своих соседей. В то же время Вашингтон оправдывает увеличение своего военного присутствия в той же Эстонии, прикрывая его якобы существующей российской агрессией. 

«В этом заявлении все шито белыми нитками. Там нет ни доли правды, ни доли здравого смысла, ни капли совести», — сказал Косачев. 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #эстония #политика #константин косачев #тоомас хендрик ильвес
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