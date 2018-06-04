Ни правды, ни совести. Косачев ответил экс-главе Эстонии на угрозы отобрать Петербург

Глава комитета Совета Федерации по международным делам считает, что Ильвес выстроил карьеру на русофобии.

Ни капли правды и здравого смысла. Таким образом прокомментировал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявление бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса о том, что Россия в случае агрессии потеряет свои крупные города.

В беседе с корреспондентом ИА «Политика Сегодня» Косачев напомнил, что Ильвес долгое время был гражданином США, вся его политическая деятельность была окрашена русофобскими настроениями.

Ранее в интервью «Европейской правде» Ильвес заявил, что в случае атаки на Эстонию, Россия может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Санкт-Петербурге.

«Господин Ильвес выстроил свою карьеру на русофобии, — сказал Косачев. — Он сохраняет гражданство США или, во всяком случае, его имел на протяжении значительной части карьеры. Вся его политическая деятельность, увы, определялась и продолжает определятся не столько национальными интересами Эстонии, сколько национальными интересами США».

По словам сенатора, слова бывшего эстонского лидера - это отражение линии США, которые пытаются всячески выставить Россию в качестве угрозы, которая вынашивает агрессивные планы в отношении своих соседей. В то же время Вашингтон оправдывает увеличение своего военного присутствия в той же Эстонии, прикрывая его якобы существующей российской агрессией.