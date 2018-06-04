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14:37   4 Июня 2018
Россия
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Кабмин РФ разрешил гасить кредит деньгами из материнского капитала

Кабмин РФ разрешил гасить кредит деньгами из материнского капитала

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Срок получения кредита больше не учитывается.

Также политик отметил, что правительство продолжает совершенствовать систему маткапитала. Деньги раньше можно было потратить на погашение кредита под приобретение жилплощади, если долг появился до рождения второго ребенка и последующих детей. Медведев считает, что родителям нужно дать больше свободы в распоряжении средствами.

Новое постановление разрешает гасить долг несмотря на сроки его появления. Кредит теперь можно погасить до и после появления второго ребенка.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #медведев #политика #материнский капитал #кабмин рф
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