Медведев поручил подготовить меры для стабилизации цен на бензин

Премьер России Дмитрий Медведев считает, что правительство должно быть готово к дополнительным мерам для стабилизации цен на бензин. В некоторых ситуациях цены должны снижаться.

Он подчеркнул, что необходимо не только следить за происходящим, но и контролировать, чтобы все договоренности соблюдались. Если понадобится, то для этого следует готовить какие-либо оперативные меры.

Он поручил вице-премьерам провести все согласования и собрать при необходимости на консультации руководства нефтяных компаний. Ситуация на данный момент «разная и разбалансированная».