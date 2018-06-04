Путин пообещал разобраться с лекарствами для детей с редкими заболеваниями

Мы неоднократно возвращались к этому вопросу, но так и не установили нужный порядок. Вернемся к нему еще раз, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер в понедельник встретился с детским омбудсменом Анной Кузнецовой, которая представила ему ежегодный доклад о ситуации с правами ребенка в стране. Она рассказала Путину о разбеге между закупочной и розничной ценами на лекарства для детей с орфанными (редкими) заболеваниями.

Дело в том, объяснила она на примере последних обращений, что закупочная стоимость препарата составляет 30 миллиона рублей, а лекарства, купленного вне закупок, - шесть миллионов рублей. Это говорит о необходимости централизации закупок.