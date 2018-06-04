«Газпром» бесперебойно транспортирует газ в Европу — Путин

Российский лидер Владимир Путин поприветствовал участников и гостей торжественного мероприятия, посвященного 50-летию партнерства «Газпрома» и австрийской OMV.

По его словам, только в 2017 году объем экспорта газа из РФ в Австрию увеличился в полтора раза до девяти миллиардов кубических метров, а двусторонний товарооборот вырос более чем на 40 процентов. Путин добавил, что «Газпром» бесперебойно транспортирует газ в Европу.