Песков: Правительство контролирует ситуацию с ростом цен на бензин

Вопрос роста цен на бензин в России относится к компетенции правительства, которое сейчас взяло ситуацию под контроль, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам.

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что рост цен на бензин связан повышением цены на нефть на международных рынках. Дороговизна углеводородов делают производство бензина в России относительно невыгодным. Тем не менее, дефицита топлива в стране нет, добавил вице-премьер.

Козак подчеркнул, что топливо в России стоит дешевле, чем в большинстве стран мира. Он также сообщил, что правительство зафиксирует цены на бензин на уровне 30 мая.