РФ и США следует вместе предотвратить новую гонку вооружений — Путин

Москва не вышла из договора об ограничении систем противоракетной обороны, напомнил российский лидер Владимир Путин.

По его словам, американский коллега Дональд Трамп говорил, что Вашингтон беспокоит угроза новой гонки вооружений. Путин добавил, что Москва не инициировала «такого развития событий». РФ разделяет мнение президента США о совместном предотвращении новой гонки вооружений.