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14:21   4 Июня 2018
Россия
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Медведев: Нефтянные компании не должны проявлять эгоизм

Медведев: Нефтянные компании не должны проявлять эгоизм

Глава российского Кабмина Дмитрий Медведев обсудил с замами ситуацию с ценами на бензин в РФ. Премьер считает, что власти не должны ослаблять контроль, а нефтяные компании — проявлять эгоизм.

Политик отметил, что цены на бензин заметно выросли, чем россияне не очень довольны. Об этом много говорят и пишут, подчеркнул Медведев.

Правительство предприняло несколько шагов, чтобы улучшить положение дел. Это касается и снижения акцизов на бензин для автомобилей. Нужно подождать, пока коррекция отразится на ценах.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #медведев #политика #цены на бензин
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