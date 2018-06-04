Медведев: Нефтянные компании не должны проявлять эгоизм

Глава российского Кабмина Дмитрий Медведев обсудил с замами ситуацию с ценами на бензин в РФ. Премьер считает, что власти не должны ослаблять контроль, а нефтяные компании — проявлять эгоизм.

Политик отметил, что цены на бензин заметно выросли, чем россияне не очень довольны. Об этом много говорят и пишут, подчеркнул Медведев.

Правительство предприняло несколько шагов, чтобы улучшить положение дел. Это касается и снижения акцизов на бензин для автомобилей. Нужно подождать, пока коррекция отразится на ценах.