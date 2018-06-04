СМИ: Facebook передает данные пользователей производителям смартфонов и планшетов

За последние десять лет Facebook стала сотрудничать с 60 компаниями, в частности с Apple, Amazon, Microsoft и Samsung. Администрация соцсети передает им данные пользователей.

Об этом пишет The New York Times.

Таким образом, производители смогли предлагать клиентам популярные функции Facebook. Например, приложения для обмена сообщениями, кнопки для проставления лайков и адресные книги.

В СМИ подчеркнули, что многие соглашения все еще действуют. Ранее Марк Цукерберг говорил, что у разработчиков сторонних приложений нет доступа к данным пользователей.