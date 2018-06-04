Полиграф подтвердил участие Савченко в подготовке госпереворота — СБУ
Надежда Викторовна обсуждала планы насильственного свержения конституционного строя и вооруженного захвата власти, заявили следователи СБ Украины.
Психологическую экспертизу с полиграфа провели сотрудники Киевского НИИ судебных экспертиз. По информации СБУ, Савченко обсуждала с сообщниками убийство руководителей и лично распределяла роли в покушениях. Полиграф также показал, что Надежда Викторовна готовилась совершить теракт в здании Верховной рады.
Слідчі СБУ у кримінальному провадженні за підозрою Рубана В.В. та Савченко Н.В. призначили комісійну судову психологічну експертизу з використанням поліграфу, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз https://t.co/iGZkk9kpZb pic.twitter.com/ecjCn3ZEYn— СБ України (@ServiceSsu) June 4, 2018