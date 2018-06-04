Вышинский отправил Порошенко прошение об отказе от гражданства

Глава «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский отправил президенту Украины прошение об отказе от украинского гражданства. В администрации пока не подтвердили, что документ доставлен.

Адвокат Вышинского Андрей Доманский ситает, что прошение могут «рассмотреть очень быстро, а могут рассматривать очень долго, ссылаясь на обстоятельства».

В Государственной миграционной службе уже прокомментировали ситуацию. Вышинский не может отказаться от гражданства, пока идет судебный процесс.