Кудрин: ВВП России вырастет на 1,7% в 2018 году

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозирует рост ВВП в текущем году на 1,7%.

Об он заявил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, сообщает РИА «Новости».

Ранее Центральный банк прогнозировал рост ВВП в пределах 2%. Кудрин согласился с подобной оценкой, однако добавил, что наиболее вероятный интервал увеличения ВВП — 1,7%.

Министр экономического развития Максим Орешкин также сообщил, что правительство ожидает роста ВВП на уровне 1,6-2,1%. Он также добавил, что средний курс рубля к доллару в 2018 году составит чуть более 60 рублей.