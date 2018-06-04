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14:10   4 Июня 2018
Россия
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Пять регионов РФ не приняли участие в реструктуризации долгов в 2017 году

Пять регионов РФ не приняли участие в реструктуризации долгов в 2017 году

Счетная палата РФ сообщила, что в мероприятии отказались участвовать Санкт-Петербург, Якутия, Ханты-Мансийский АО, Московская и Ростовская области.

Согласно законопроекту, в 2018 году сумма возврата кредитов в бюджет станет больше на 48,3%. Цифра связана с регионами, не участвовавшими в реструктуризации долгов в прошлом году. Деньги в 2015-2017 годах предлагались для частичного покрытия дефицита в региональных бюджетах.

Минфин РФ сообщал, что на 1 января текущего года девять субъектов страны превысили предельные значения госдолга, оговоренные в дополнительных соглашениях. Регионам необходимо досрочно погасить долг из-за нарушений правил реструктуризации.

Общий долг регионов на конец 2017 года составил более двух триллионов рублей.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #госдолг
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