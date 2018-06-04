Путин предложил оценивать работу ведомств с точки зрения их эффективности

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным заявил о важности оценки работы ведомств с точки зрения достижения ими поставленных целей.

Путин призвал выстроить работу Счетной палаты таким образом, чтобы проводить мониторинг расходования государственных средств, и предоставлять регулярные отчеты перед депутатами Госдумы.

В свою очередь, Кудрин сообщил, что ведомство ориентировано на оценку результатов эффективности работы. Он добавил, что главная стратегическая цель Счетной палаты — обеспечить исполнение майских указов президента.