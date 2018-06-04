Премьер-министр Мадагаскара ушел в отставку

Премьер-министр Мадагаскара Оливье Солонадрасара Махафали в понедельник объявил об уходе в отставку.

Ранее Высокий конституционный суд страны постановил, что глава правительства должен уйти в отставку в течение семи дней, сообщает «Синьхуа».

В мае 2018 года суд постановил, что глава государства Эри Радзаунаримампианина должен распустить кабинет министров для формирования правительства национального согласия.

Глава правительства вступил в должность в 2016 году.