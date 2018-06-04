Авиабилеты в Москву на время ЧМ-2018 подорожали в десять раз

Специалисты портала Туту.ру проанализировали цены авиабилетов в столицу в период чемпионата мира по футболу. Самым дорогим будет маршрут из Нижнего Новгорода 22 июня.

Авиабилеты дорожают на 892 процента, то есть в 10 раз — с 2474 рублей до 24534 рублей. Прилететь 24 июня в Москву из Ростова-на-Дону обойдется в девять раз дороже, чем обычно (22783 рубля). Примерно такая же ситуация с рейсами из Саранска — 20461 рубль.

Всего в Москве пройдет 12 матчей.