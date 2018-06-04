Народный артист РФ Неведомский скончался в Петербурге
Актер Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова Леонид Неведомский умер в воскресенье, 3 июня, после тяжелой болезни.
Коллектив петербургского театра соболезнует родным и близким Неведомского. Народный артист РФ скончался на 79-м году жизни. О церемонии прощания объявят дополнительно.
«Талант артиста украшал сцену нашего театра более пятидесяти лет», — сказали в БДТ имени Г. А. Товстоногова.
Скончался известный актёр театра и кино Леонид Неведомский pic.twitter.com/MXydYl92SN— Анатолий Зуев (@Zuev_Tol) June 4, 2018