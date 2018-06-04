Народный артист РФ Неведомский скончался в Петербурге

Актер Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова Леонид Неведомский умер в воскресенье, 3 июня, после тяжелой болезни.

Коллектив петербургского театра соболезнует родным и близким Неведомского. Народный артист РФ скончался на 79-м году жизни. О церемонии прощания объявят дополнительно.

«Талант артиста украшал сцену нашего театра более пятидесяти лет», — сказали в БДТ имени Г. А. Товстоногова.