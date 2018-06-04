Киев намерен расширить санкции против юридических лиц из России

Украинский Кабмин также расширит санкционный список и в отношении российских физических лиц. В течение месяца Киев подаст предложение в Совет нацбезопасности и обороны (СНБО).

Постановление опубликовано на «Правительственном портале» Украины. Санкции продлят на три года. Точного списка фамилий пока нет.

Киев в минувшем мае уже расширил и продлил санкции, принятые в 2015-м и 2017-м годах против нескольких предприятий и компаний России, которые работают в сфере безопасности и обороны государства.