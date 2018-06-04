Посол США в ФРГ назвал канцлера Австрии рок-звездой

Посол США в Германии Ричард Гренелл также заявил, что приветствует рост консервативных настроений в Европе. Об этом он рассказал в интервью изданию Breitbart.

«Я считаю Себастьяна Курца рок-звездой. Я его большой фанат», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что рост популярности консерваторов в Европе связан с провальной политикой левых.

Посол также отметил умение Курца фокусировать внимание на важных проблемах — миграции, налогах и бюрократии.

По словам Гренелла, избрание Дональда Трампа пост президента США позволило людям говорить о том, что они не могут разрешить политической элите решать, кто должен участвовать в выборах.