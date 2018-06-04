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13:26   4 Июня 2018
Россия
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МВД: Два миллиона россиян вовлечены в наркоманию

МВД: Два миллиона россиян вовлечены в наркоманию

Об этом в эфире программы «Поздняков» сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев.

Министр отметил, что на официальном учете российского Минздрава состоит 500 тысяч граждан. Исследования же социологов говорят о двух миллионах жителей России, так или иначе вовлеченных в наркоманию.

Антинаркотическая борьба в стране продвигается «успешно и планомерно», заявил Колокольцев. В прошлом году МВД остановило деятельность крупного международного синдиката, действовавшего по всему миру. В течение 10 лет наркоторговцы работали в России. Главу организации приговорили к пожизненному заключению, еще 14 человек отбывают сроки от шести до 25 лет.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #мвд рф #борьба с наркотиками #колокольцец
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