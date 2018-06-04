Боевики обстреляли сирийскую деревню у границы с Израилем — СМИ
Боевики запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» обстреляли из минометов сирийскую деревню Хан-Урайниба в провинции Кунейтра около израильской границы.
Об этом проинформировало национальное сирийское агентство САНА.
Как уточняет СМИ, террористы вели обстрел из поселения Им-Батина. Происшествие обошлось без жертв, однако пострадали жилые дома.
В ответ на минометный огонь армия САР обстреляла боевиков из артиллерийских орудий и ликвидировала огневые позиции, с которых осуществлялся обстрел.
31 мая террористы обстреляли деревню Джаба, расположенную на Голанских высотах.