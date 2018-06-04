Специалисты из РФ разработали несколько вариантов облика многоразовой ракеты

Замглавы Авиационного комплекса имени Ильюшина по управлению проектами Дмитрий Герасимов сообщил, что российские специалисты разработали несколько вариантов облика многоразовой «крылатой» ракеты.

Ее испытания намечены на 2022 год, сообщает РИА Новости. Ракета может вывести на орбиту до 600 килограммов груза. Каждый управляемый блок рассчитан на 50 полетов.

Эксперты пришли к выводу, что возвращение ракеты самолетным способом является самым оптимальным. Конструкторам предстоит техническое проектирование. В итоге специалисты создадут ряд летных демонстраторов.